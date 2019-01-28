شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. "تطوير الصناعة" السعودى يستهدف استقطاب استثمارات بـ1.7 تريليون ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، والذى يهدف إلى تكامل قدرات أجهزة الدولة وجذب الاستثمارات العالمية والمحلية.

وأكدت السفارة السعودية بالقاهرة، على أن البرنامج يستهدف جذب الاستثمارات من خلال أربع قطاعات أساسية، وهم الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجيستية.



السفارة السعودية فى القاهرة

ونشرت السفارة بالقاهرة، انفوجراف، وكشفت خلاله عن أن البرنامج يستهدف استقطاب تريليون و700 مليون ريال، من الاستثمارات، ضمن رؤية المملكة 2030.



انفوجراف عن برنامج تطوير الصناعة

وأكدت أن البرنامج يحتوى على أكثر من 330 مبادرة، 60 منها فى نطاق الخدمات اللوجيستية، ويركز على زيادة الصادرات غير النفطية، وستطرح مشاريع بقيمة 70 مليار ريال كدفعة أولى، مشيرة إلى انه يحقق ثلث مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأوضحت أنه سيوفر 1.6 مليون وظيفة جديدة.