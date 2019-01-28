شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة بحرينية تصدر حكمها فى قضية تشكيل جماعة "كتائب ذو الفقار" الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة الاستئناف العليا الأولى فى البحرين حكمها، اليوم الاثنين، فى قضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون بما يسمى بـ (كتائب ذوالفقار) بتهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية، بقبول استئناف 88 متهما شكلا وفى الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف.

وقال المحامى العام المستشار الدكتور أحمد الحمادى رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بالبحرين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)- أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها فى قضية تشكيل جماعة إرهابية (كتائب ذوالفقار) للقيام بأغراض إرهابية، وإحداث عدة تفجيرات، وحيازة مفرقعات، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، والشروع فى قتل أفراد الشرطة، والاعتداء على سلامتهم، والتخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، وذلك بقبول استئناف 88 متهما شكلا وفى الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بتاريخ 15 مايو 2018، بمعاقبة 53 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، ومعاقبة متهم بالسجن لمدة عشر سنوات، ومعاقبة 15 متهما بالسجن لمدة سبع سنوات، ومعاقبة 37 متهما بالسجن لمدة خمس سنوات، ومعاقبة ستة متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وبراءة 23 متهما، وإسقاط الجنسية عن 115 متهما ومصادرة المضبوطات.