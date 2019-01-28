شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء السدرة الليبى بعد غلقه بسبب الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بالمؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم الاثنين إنه أعيد فتح ميناء السدرة بعد غلقه بسبب سوء الأحوال الجوية. وأضاف أن ميناءى رأس لانوف والبريقة مازالا مغلقين لكن لم يحدث تراجع فى إنتاج الخام بسبب عدم كفاية الطاقة التخزينية.

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح ميناء السدرة الليبى بعد غلقه بسبب الأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.