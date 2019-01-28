رئيس كوريا الجنوبية يفاجئ أمير قطر بشأن نتيجة مباراة كأس آسيا

وتعتبر هذه المحادثات أول قمة دبلوماسية للرئيس مون جيه-إن في هذا العام، بعد قيامه بجولة خارجية شملت أمريكا الجنوبية وأوروبا بمناسبة قمة مجموعة العشرين في الفترة من أواخر نوفمبر إلى أوائل ديسمبر من العام الماضي.

وخلال المحادثات، قال الرئيس مون إن الشيخ تميم هو أول رئيس دولة يقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية في هذا العام، معربا عن سروره بأن يبدأ دبلوماسية القمة لهذا العام بعقد القمة مع الشيخ تميم، وفقا لوكالة "يونهاب".

وتقدم الرئيس مون بالتهنئة لدولة قطر لفوزها باستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، معربا عن أمله في إنجاح كأس العالم في قطر.

كما وجه الرئيس مون التهنئة بمناسبة تأهل قطر إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس أسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في دولة الإمارات، قائلا إنه شعر بالحزن عندما خسر منتخب كوريا الجنوبية أمام نظيره القطري إلا أنه يتمنى أن تفوز قطر بكأس آسيا.

وقال إن كوريا الجنوبية لديها خبرات في استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2002 ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ لعام 2018 بنجاح، مؤكدا على أنها ستقدم دعما لإنجاح كأس العالم لعام 2022 من خلال تقاسم خبراتها مع قطر.

وذكر أن كوريا الجنوبية وقطر هما دولتان صديقتان وشريكتان بصورة شاملة ، معربا عن سروره بعلاقات الصداقة والتعاون التي يشهدها البلدان في مجالات مختلفة.

وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين يبلغ 17 مليار دولار وتعمل العديد من الشركات الكورية الجنوبية في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في قطر، مضيفا أن كوريا الجنوبية تعتمد بشكل كبير على قطر من حيث استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وأكد على أن هناك الكثير من الاحتمالات بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المتنوعة، مبديا أمله في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المسرح الدولي بمناسبة الزيارة الرسمية لأمير قطر إلى كوريا الجنوبية والذكرى السنوية الـ40 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

بدوره قال الشيخ تميم، إن العلاقات بين البلدين استمرت عبر التاريخ بصورة وطيدة في مختلف المجالات، وأن زيارته الى كوريا الجنوبية ستكون فرصة لتقويتها الى المستوى الافضل.

وقال، إن بلاده تعرف جيدا أن كوريا الجنوبية لها خبرات عدة في إقامة مختلف الفعاليات الرياضية الكبرى منها أولمبياد سيئول والألعاب الاسيوية ببوسان وكأس العالم لكرة القدم 2002 والاولمبياد الشتوية ببيونغ تشانغ، موضحا أن قطر تتطلع للتعلم من تجارب كوريا وستطلب منها المساعدة في إطار الاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 حتى يخرج بصورة جيدة.

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وأضاف إن قطر تلقت مساعدة كوريا الجنوبية في تنظيم المباريات عندما استضافت الألعاب الآسيوية بالدوحة عام 2006 بعد أن نظمت كوريا الجنوبية الألعاب الاسيوية ببوسان عام 2002، معربا عن تقديره لذلك التعاون الذي وصفه بأنه كان جيدا.

وحول استعداد قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، قال الشيخ تميم إن الاستعدادات تجري على ما يرام، وأنه يتوقع أن تكتمل عمليات الإنشاء تقريبا في غضون العام القادم، حيث ان عملية إنشاء الملعب الرئيسي على وشك الاكتمال، وان عمليات البنية التحتية أيضا في المرحلة الأخيرة.

وقال الشيخ تميم، إن الفرق المشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تجري حاليا هي فرق تستعد لكأس العالم القادم، وأن تأهل قطر لدور الأربعة في حد ذاته، بعد انتصارها على الفريق الكوري القوي، يعتبر خبرا سارا يحتفى به على مستوى الدولة.