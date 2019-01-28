ماكرون: تباحث مع السيسي حول ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية

القاهرة / الخليج 365
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، إنه بحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي عدة محاور هامة وفي مقدمتها، المصالحة الليبية والتسوية السياسية في سوريا، إلى جانب القضية الفلسطينية.
وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة مع نظيره المصري: "لقد ناقشت مع السيسي الملف الليبي باعتبار المصالحة في ليبيا هي الأساس للحل".
وتابع قائلاً إن "الرؤية المصرية الفرنسية مشتركة فيما يخص التوصل لحل في سوريا".
وأردف لقد تناولنا أيضاً "القضية الفلسطينية والتأكيد على أهمية المفاوضات والحوار لحلها".
وحول مكافحة الإرهاب، أشار الرئيس الفرنسي أن "محاربته من أهم أولوياتنا المشتركة".
وقال: "كلا بلدينا واجه العنف والإرهاب، فيما يشكل أمن واستقرار مصر إستراتيجية بالنسبة لنا".
ونوّه بأن "بلاده ستقدم لمصر مليار يورو من أجل مشاريع التنمية".
يتبع//
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