صحيفة الخليج الالكترونية تسبب انقلاب مركبة في سقوطها في مجرى السيل اليوم بجدة، وتعرض سائقها لإصابات متعددة. وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحدة بلاغاً عن سقوط مركبة فجر اليوم داخل مجرى السيل بشارع عبدالله السليمان. وتمكّن مجموعة من المواطنين من إخراج المصاب بعد استقرار المركبة رأساً على عقب لحين وصول فرق الهلال الأحمر، وتسلّم الحالة التي تعرضت لإصابات متوسطة.

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط مركبة في مجرى السيل بـ #جدة.. وإصابة سائقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.