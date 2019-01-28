سلمان_للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية في #عدن

الخليج - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 600 سلة غذائية، تزن 44 طنًا و400 كيلو غرام للنازحين من محافظة الحديدة إلى منطقة جعولة في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، يستفيد منها 3,600 فرد، وذلك ضمن إجمالي المخصص لنازحي الحديدة والبالغ 15,000 ألف سلة غذائية.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال أزمته الإنسانية الراهنة.