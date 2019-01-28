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صحيفة الخليج الالكترونية
تسببت الأمطار والسيول التي ضربت محافظات منطقة مكة المكرمة اليوم إلى احتجاز ثلاثة سعوديين داخل وادي بقرية مسر شمال محافظة خليص، وتم إخراجهم من قبل المواطنين قبل وصول فرق الإنقاذ للموقع، وتم إخراج الشخص الثالث من قبل فرقة الإنقاذ وجميعهم بصحة جيدة ولله الحمد.
كما أدت الأمطار إلى انقطاع التيار الكهربائي على أحياء بريمان والقوزين والقرينية والأجواد والحرازات والمحاميد وأم السلم، وكذلك مركز حجر بمحافظة رابغ .
كانت هذه تفاصيل خبر احتجازات وانقطاع للتيار وجريان للأودية نتيجة #أمطار_جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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