نصائح #كفاءة: استخدام #زيت_المحرك الموصى به يقلل استهلاك #الوقود

الخليج - واس

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، حيث يمكن أن يقلل ذلك من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.

وأوصى المركز بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صُممت المركبة من أجلها.

ودعا إلى زيارة موقع #لتبقى (https://taqa.gov.sa)، للتعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.