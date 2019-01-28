الجوازات توضح.. هل تُسدد #رسوم_المرافقين للزوجة حال الخروج النهائي؟

صحيفة الخليج الالكترونية تلقى الحساب الرسمي للخدمات الإلكترونية للأفراد “أبشر” تساؤلاً من أحد المقيمين بالمملكة بشأن الفاتورة المجمعة لرسوم المرافقين. وقال المقيم في تساؤله: “هل تُستحق الفاتورة المجمعة لرسوم المرافقين على الزوجة إذا تم عمل خروج نهائي لها قبل تجديد الإقامة للزوج، وخروجها من المملكة بعد تجديد الإقامة”. ورد حساب “أبشر” بقوله: “يرجى التواصل مع حساب الجوازات لإفادتك”. ليأتي الرد واضحاً من الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات بقوله: “التعليمات تُجيـز لكم التجديد ولكن بما أن الأبناء لم يغادروا المملكة يطلب سداد رسوم التابعين ورسوم هوية مقيم”.

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