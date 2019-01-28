الغذاء_والدواء تكشف نتائج وجود الصوديوم في مياه الشرب المعبأة

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عما يمثله الصوديوم من خطورة على صحة الإنسان عند تناوله في المياه المعبأة. وقالت الغذاء والدواء في بيان لها : لا يشكل وجود الصوديوم في مياه الشرب المعبأة أي قلق صحي للمستهلك الذي لا يعاني من أي مشاكل صحية.

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