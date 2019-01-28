شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الدولى إلى اليمن يحث طرفى الصراع على سحب القوات من الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن الطرفين المتحاربين اليوم الاثنين على الاسراع فى تنفيذ سحب القوات من ميناء الحديدة وسلم بوجود تأخير فى الجداول الزمنية فيما تقف البلاد على شفا المجاعة.

وكانت الاتفاقات التى تم التوصل إليها فى ديسمبر بين جماعة الحوثى الموالية لإيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى، أول انفراجة كبيرة فى الصراع الدائر منذ نحو 5 سنوات والذى أودى بحياة عشرات الآلاف.

وكتب جريفيث على تويتر "الجداول الزمنية المبدئية كانت طموحة نوعا ما. نتعامل مع وضع معقد على الأرض".