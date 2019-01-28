شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة معلم فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم العالى الفلسطينية إصابة مدرس فى مدرسة للبنين شمال قطاع غزة يُدعى رامز الزعانين، جراء إطلاق نار من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة شرق بيت حانون.

وذكرت الوزارة- فى بيان اليوم الاثنين- أنه أثناء الدوام المدرسى، تعرضت مدرسة مهدية الشوا الثانوية لإطلاق النار؛ ما أثار الرعب والخوف فى صفوف الطلبة، ونجم عن ذلك أصابة المدرس الزعانين، وتحطيم زجاج بعض الفصول التعليمية.

واستنكر وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت هذا العدوان على مدرسة مهدية الشوا، موضحًا أنه يأتى فى إطار السياسة الإسرائيلية المستمرة التى تستهدف المؤسسات التعليمية، مبينًا أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وطالب وكيل الوزارة الجهات الدولية والمؤسسات الحقوقية باستنكار هذا الاعتداء، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه المتكررة تجاه الطلاب والمدارس.