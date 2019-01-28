شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الرئاسى الليبى يصل إلى العاصمة النمساوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى العاصمة النمساوية "فيينا"، اليوم /الاثنين/، فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى الليبى فى مستهل زيارة رسمية تستمر يوما واحدا . والتقى السراج بالمستشار النمساوى سباستيان كورتس بمقر المستشارية فى فيينا. واستعرض الجانبان - خلال اللقاء بحضور محمد سيالة وزير خارجية ليبيا والوفد المرافق - سبل دفع العملية السلمية فى ليبيا وصياغة الدستور الجديد للبلاد.

ومن المقرر أن يلتقى السراج بالرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين فى وقت لاحق مساء اليوم.

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