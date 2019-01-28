الجيش السورى يدمر مواقع ومستودعات أسلحة للجماعات الإرهابية بريف حماة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وحدات من الجيش السورى ، اليوم / الإثنين / عمليات مكثفة على مواقع ومحاور تسلل المجموعات الإرهابية فى عدة محاور بريف حماة الشمالى ، وألحقت بصفوفهم إصابات مباشرة ، بعد تدمير مواقعهم وتحصيناتهم ، وذلك ردا على خرقها اتفاق منطقة "خفض التصعيد" فى إدلب .

وذكرت وكالة الأنباء السورية ، أن وحدات من الجيش ردت على اعتداءات إرهابيى ما يسمى " كتائب العزة " بضربات صاروخية طالت مواقعهم وتحصيناتهم على أطراف بلدات "كفرزيتا " و"حصريا " و"الأربعين " في منطقة "محردة " بريف حماة الشمالي الغربي ، أسفرت عن تدمير عدد من أوكارهم ومستودعات أسلحتهم .

وأضافت أنه تم إحباط محاولات تسلل المجموعات الإرهابية من تنظيم "جبهة النصرة " من بلدة "البويضة " باتجاه نقاط الجيش في محيط : طيبة الإمام ، وصوران ، بريف حماة الشمالي .

يذكر أن وحدات من الجيش السوري تمكنت في وقت سابق من تدمير مواقع حصينة وتجمعات للمجموعات الإرهابية ، في محوري : بلدة التمانعة ، وحرش القصابية بريف إدلب الجنوبي الشرقي ، وعند الأطراف الغربية لبلدة "حصرايا " بريف حماة الشمالي .

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