شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مرتقب للمجلس الدستورى الجزائرى بعد وفاة رئيسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المجلس الدستورى الجزائرى اجتماعا مرتقبا برئاسة محمد حبسى نائب رئيس المجلس بعد وفاة رئيس المجلس مراد مدلسى فى وقت سابق اليوم عن عمر يناهز 74 عاما.

ومن المقرر أن يقرر المجلس فى اجتماعه إخطار الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة رسميا بوفاة مدلسى، وفقا لنظام عمل المجلس.

وتنص المادة 81 من نظام عمل المجلس الدستورى الجزائرى على أنه فى حالة وفاة رئيس المجلس الدستورى، يجتمع المجلس برئاسة نائب رئيس المجلس ويسجل إخطارا بذلك مع إبلاغ رئيس الجمهورية فورا.

يذكر أن المجلس الدستورى الجزائرى تم إنشاؤه بموجب دستور 23 فبراير 1989، الذى ينص فى مادته 153 على أنه "يؤسس مجلس دستورى يكلف بالسهر على احترام الدستور"، وبالإضافة إلى صلاحياته فى مجال مراقبة مدى مطابقة النصوص للدستور، فإن المجلس الدستورى وبموجب المادة 163 من الدستـور "يسهـر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات".

وبموجب أحكام المادة 164 من الدستور الجزائرى، يعين رئيس المجلس الدستورى لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويضطلع أعضاء المجلس الدستورى بمهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، يجدد خلالها نصف عددهم كل ثلاث سنوات.