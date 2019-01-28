شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يفرضون إتاوات على البنوك اليمنية تصل لـ 30% من أرباحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة (العربية الحدث)، اليوم الإثنين، أن مليشيات الحوثى تفرض باستمرار إتاوات على البنوك اليمنية، وتأخذ حصة من أرباحها عن طريق الإجبار ولكن بنسب متفاوتة قد تصل إلى 30 %.

وأكد مصدر فى اللجنة الاقتصادية للعربية- وفقا للقناة- أن المليشيات أحكمت سيطرتها على الحركة النقدية فى البنوك، للتحكم بالعملات الصعبة ووضعها فى سلة واحدة لتمويل المجهود الحربى.

وقال إن مليشيات الحوثى لا تتعامل مع الحسابات الختامية للبنوك وترفضها، وتقوم بتحديد الربح جزافا، ثم تطلب من البنوك دفع 30% من إجمالى الرقم الذى تحدده هى، ومن يرفض الدفع تأخذه إلى السجن، وتقيد نشاط البنك وتمنعه من ممارسة نشاطه.

وأضاف "قام الحوثيون بسجن عباس ناصر نائب مدير بنك اليمن والبحرين الشامل ومديرى بنوك آخرين فى جهاز الأمن القومي؛ بحجة أن البنك قام بتقديم طلب فتح اعتمادات لاستيراد مواد غذائية أساسية لدى البنك المركزى فى عدن.

يذكر أن البنوك اليمنية التى تقع مراكزها الرئيسية فى صنعاء تعانى من مشاكل معقدة، جراء ممارسات المليشيات، حيث تمنع البنوك من استخدم أموالها المودعة كاحتياطى قانونى فى البنك المركزى بصنعاء.