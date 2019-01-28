شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تغرق شوارع المدينة المنورة.. والأرصاد تحذر المواطنين.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المدينة المنورة، بالسعودية، تساقط كثيف للأمطار، اليوم الاثنين، وسط موجة من الطقس السيئ والتى ضربت السعودية، وتسببت فى تساقط شديد للأمطار، وأغرقت الشوارع.

وشارك مرتادى تويتر، عبر هاشتاج "أمطار المدنية" بفيديوهات وصور تبرز الأمطار التى غسلت شوارع المدينة، معبرين عن سعادتهم بهذا الطقس وغرد أحدهم :" ياليتنى من سكانها"، وقال آخر :" الأمطار زادت المدينة جمالا".

فيما تم تداول فيديو يكشف حجم السيول التى تعرضت لها المدينة، إذ ظهر فى الفيديو الأمطار، تجرف سيارة بعيدا، من قوة دفع المياه، فيما تداولوا فيديو آخر يكشف الشكل الجمالى الذى أضفته الأمطار على شلالات جبال عير جنوب المدينة.

وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تحذيرات حول هطول أمطار رعدية، تُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنورة ومحافظاتها.

وأكدت أن موجة الطقس السئ والأمطار ستستمر على المدينة المنورة ومحافظاتها حتى مساء اليوم الاثنين.

وحذرت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين من تقلبات جوية تشهدها منطقة المدينة المنورة خلال هذه الأيام، فيما دعت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر من هذه التقلبات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدنى فى مثل هذه الحالات.



المدينة المنورة