- 1/2
- 2/2
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن القيادات التي تضمها لا يمكن أن تحدث فارق في الساحة التونسية، كما أنها ليست من المبشرين بحلول أو تغيرات على المستويات الاقتصادية أو الاجتماعية.
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
كما لفت إلى أن الحركة تتبع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأن حفل التدشين شهد إذاعة كلمة مدتها نصف ساعة لرئيس الحكومة، وهو ما يؤكد أنه مؤسس الحزب على الرغم من عدم إعلان ذلك.
من جانبه قال عماد الخميري، المتحدث باسم حركة "النهضة"، إن الحركة الوليدة الجديدة تساهم في التعدد السياسي في تونس.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن تونس تحكمها القوانين واللوائح المنظمة، وأن أي حركة أو حزب سيعمل ضمن الإطار المنظم للدولة، وأن الجميع يأمل أن تقدم الحركة رؤى جادة ومشروعات بديلة لكافة القضايا السياسية والاجتماعية.
وتابع، أن الحركة الجديدة لا علاقة لها بـ"النهضة"، وأن المجال يتسع للجميع فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والنيابية.
وكانت حركة "تحيا تونس" قد تم إعلان تأسيسها خلال اجتماع حاشد بمدينة المنستير التونسية، أمس الأحد 27 يناير/ كانون الثاني. وتقوم الحركة على أساس المرجعية الديمقراطية والحداثية، التي تعتمد الفكر البورقيبي والفكر الإصلاحي التونسي، حسب بيان الحركة.
وجاء في بيان الحركة: "إنها تقطع مع التسلط والإسقاط وتعتمد الحوار والديمقراطية، وتقوم على علاقة أفقية تنطلق من القاعدة وتختار قياداتها المحلية والوطنية بالانتخاب، كما تضمن المساواة بين كافة الجهات، وتعتمد على الخبرة والكفاءة في تسييرها، وتعمل من أجل تنمية اقتصادية شاملة وقطع دابر الفساد ومحاربة الإرهاب".
وأضاف: "تقوم الحركة، على توحيد العائلة السياسية لحماية المكتسبات الوطنية وإعادة إشعاع تونس الدولي، كما أنها تؤمن بمبادي الجمهورية والديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية، والتمسك بالحركة التونسية الإصلاحية من خير الدين باشا مرورا بفرحات حشاد وصولا الى الحبيب بورقيبة".
كانت هذه تفاصيل خبر هل يخوض الشاهد الانتخابات الرئاسية تحت مظلة "تحيا تونس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.