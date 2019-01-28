سفير روسيا السابق لدى الأردن: عمان لعبت دورا إيجابيا في خفض التصعيد في الجنوب السوري

© Sputnik . Mikhail Klimentyev عمّان- سبوتنيك. وقال بولوتين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "كانت تجربة منطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا ناجحة، ويعود الفضل في هذا إلى التنسيق بين روسيا والأردن ولعب زملاؤنا الأردنيون دوراً إيجابياً جداً في نجاح هذا التنسيق، والفضل أيضاً للتنسيق الروسي — الأمريكي، وهذا مثال نادر".

وأضاف أنه "عندما تتعاون روسيا وأمريكا في مجال محاربة الإرهاب وفي الشؤون السورية بصفة عامة، فإن هذا التعاون يمكن أن يكون مفيداً. وأيضاً هناك عامل آخر وهو أن هناك دور لدمشق في نجاح منطقة خفض التصعيد في الجنوب الغرب السوري".

وعين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ديسمبر/ كانون الأول، غليب ديسياتنيكوف، سفيرا لروسيا الاتحادية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، خلفا للسفير بوريس بولوتين، الذي أنهى بوتين عمله في الأردن.