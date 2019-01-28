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© Sputnik . Mikhail Klimentyev
وأضاف أنه "عندما تتعاون روسيا وأمريكا في مجال محاربة الإرهاب وفي الشؤون السورية بصفة عامة، فإن هذا التعاون يمكن أن يكون مفيداً. وأيضاً هناك عامل آخر وهو أن هناك دور لدمشق في نجاح منطقة خفض التصعيد في الجنوب الغرب السوري".
وعين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ديسمبر/ كانون الأول، غليب ديسياتنيكوف، سفيرا لروسيا الاتحادية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، خلفا للسفير بوريس بولوتين، الذي أنهى بوتين عمله في الأردن.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير روسيا السابق لدى الأردن: عمان لعبت دورا إيجابيا في خفض التصعيد في الجنوب السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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