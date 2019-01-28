رئيس وزراء إيطاليا يبحث في مسقط القضايا الإقليمية

مسقط / الخليج 365
بحث رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، مع نائب رئيس الوزراء، فهد بن محمود آل سعيد، في سلطنة عمان، تطوير العلاقات بين البلدين، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية.
جاء ذلك خلال زيارة قصيرة للعاصمة العمانية مسقط، والتي جرت الأحد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
وأعرب آل سعيد، عن ترحيب السلطنة بهذه الزيارة، وما سوف يتبلور عنها من نتائج على صعيد تعزيز التعاون.
ووفق المصدر ذاته "تناول الحديث خلال اللقاء السبل الكفيلة بدعم أوجه التعاون الثنائي في العديد من المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال كونتي، إن "هذه الزيارة جاءت تطويرا لعلاقات البلدين".
وأشار إلى أن بلاده ترحب بالتعاون المشترك بين الجانبين، وتشيد بالسياسية المتوازنة التي تنتهجها السلطنة.
ولم يصدر عن الجانب الإيطالي تفاصيل عن المقابلة، التي حضرها وزيرا الشؤون الخارجية والنفط العمانيان، يوسف بن علوي، ومحمد بن حمد الرمحي، وسفيرة إيطاليا لدى السلطنة فيديركا فافي.
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