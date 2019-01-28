مصدر سياسي لبناني: تشكيل الحكومة يدور في حلقة مفرغة

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

اعتبر مصدر سياسي لبناني رفيع، الاثنين، أن موضوع تشكيل الحكومة "يدور في حلقة مفرغة"، وذلك منذ تسعة أشهر.

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر مفضلا عدم الكشف عن اسمه، كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إن مسألة "تشكيل الحكومة تدور في حلقة مفرغة، ولا جديد على هذا الصعيد منذ تسعة أشهر".

وأضاف: "رغم تفعيل التواصل بين القوى السياسية، لم يتم التوصل إلى نتائج حاسمة تشير إلى إيجاد حلول للأزمة المستمرة منذ أيار (مايو) الماضي"، تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية اللبنانية.

وكشف المصدر أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أرجأ زيارته المرتقبة إلى لبنان بين 11 و14 فبراير/ شباط المقبل، بسبب عدم تمكن القوى السياسية اللبنانية من تشكيل حكومة".

ولفت إلى أن "فرنسا سبق وأن أعربت عن أملها بأن يتمكن المسؤولون اللبنانيون من تأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن قبل زيارة ماكرون إلى بيروت".

وبخصوص الاجتماعات المنعقدة، في اليومين الماضيين، بالعاصمة الفرنسية باريس، بين رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، ورئيس حزب "القوات اللبناينة" سمير جعجع، وبين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قال المصدر إن اللقاءات "لم تسفر عن أي جديد".

وتابع: "اليوم، سيكثف الحريري مشاوراته مع المسؤولين اللبنانيين ليحسم أمره في غضون الأيام القليلة المقبلة".

والأربعاء الماضي، أعلن الحريري وجود "أمور إيجابية تتبلور" بشأن تشكيل الحكومة، مضيفا: "سأحسم الموضوع الأسبوع المقبل (الجاري)".

وبعد حلّ أزمة تمثيل حزب "القوات" المسيحي، والحزب "التقدمي الاشتراكي" الدرزي، يتمسك "حزب الله" بتمثيل حلفائه السنة بوزير بالحكومة.

ويحاول كل الحريري والرئيس اللبناني ميشال عون، إيجاد مخرج للأزمة المستمرة منذ أشهر.

ويعاني لبنان من أزمة تأخر تشكيل الحكومة، منذ 23 مايو/ أيار 2018، وسط تبادل للاتهامات بين القوى السياسية حول المسؤول عن عرقلة تشكيلها.