الأرصاد: تحذيرات وتنبيهات متقدمة بتقلبات جوية في هذه المناطق

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صحيفة الخليج الالكترونية
أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين عدداً من التحذيرات والتنبيهات، تضمنت توقعات بتقلبات جوية تطال عدد من مناطق المملكة.
وأطلقت الهيئة تحذيراً في منطقة الرياض، تضمن تحذيراً من استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية اليوم الإثنين على كل من “الخرج، الرياض، المزاحمية، الأفلاج، والأجزاء المجاورة”، اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 3:00 عصراً.
فيما أطلقت تنبيهاً متقدماً محذرة من استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة، تشمل “المسيجيد، المدينة المنورة، العيص، الرايس، بدر، أبيار الماشي، ينبع، والأجزاء المجاورة”، وذلك اعتباراً من 12:00 ظهراً وحتى 4 مساءً.
في حين أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً، تضمن تحذيرا من نشاط في الرياح السطحية، التي تؤدي لإثارة الغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، تطال منطقة مكة المكرمة تشمل “رنية، الخرمة، تربة، الموية، والأجزاء المجاورة”.
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