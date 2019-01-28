لأول مرة.. إلزام جهة حكومية بتعديل السلم الوظيفي لـ 5 مواطنين بمكة

ألزمت المحكمة العمالية بمكة المكرمة إحدى الجهات الحكومية بتعديل السلم الوظيفي لـ5 موظفين من المواطنين، وزيادة راتبهم الشهري بأثر رجعي وفقاً للمؤهلات التي حصلوا عليها.

وتضمن القرار الذي صدر خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الدعوى وهو الأول من نوعه، إلزام الجهة الحكومية المذكورة بالاستمرار في صرف الرواتب للموظفين الخمسة حتى نهاية العقد، طالما أنهم على رأس العمل.