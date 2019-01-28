شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الجوف» ينقذ 28 شخصاً احتجزتهم الأمطار في «سكاكا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا، التابعة لمنطقة الجوف، من إنقاذ 28 شخصاً احتجزتهم مياه الأمطار.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن استمرار الحالة المطرية على منطقة الجوف ومحافظاتها خلال الـ24 ساعة الماضية أدى لجريان العديد من الأودية والشعاب.

وأشار إلى أن معظم البلاغات التي تم استلامها تنحصر بدخول مياه الأمطار للمنازل، واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية.

وأهاب «الضويحي» بالمواطنين والمقيمين بالابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح.

وشدد على ضرورة إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، ومتابعة حالة الطقس أول بأول، وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.