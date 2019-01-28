صحف الإمارات: البشير يحذر من استنساخ الربيع العربي

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الصحف كشفت عن جولة استفزازية لوزيرة إسرائيلية في القدس القديمة.. حيث اقتحمت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية المتطرفة ميري ريجيف البلدة القديمة في القدس المحتلة

تصدرت تصريحات الرئيس السوداني خلال زيارته لمصر عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما تناولت العديد من الموضوعات وسلطت الضوء على مناطق الصراع في الشرق الأوسط. تحت عنوان "البشير يحذر من محاولة استنساخ الربيع العربي بالسودان"، كشفت صحيفة "الخليج" أن الرئيس السوداني، عمر البشير، أطلع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على تطورات الأوضاع في السودان، مشيراً إلى جهات -لم يسمها- تحاول "استنساخ الربيع العربي" في بلاده، فيما أعلن حزب ثالث، أمس الأحد، انسحابه من حكومة البشير على كل المستويات التنفيذية والتشريعية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي، أكد البشير، أمس، رضاه عن مستوى العلاقات في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية. وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن البشير، الذي تشهد بلاده منذ أكثر من شهر احتجاجات وصدامات بين الأمن ومتظاهرين أسفرت عن سقوط ضحايا، قال إن "هناك منظمات سالبة تعمل حالياً

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي، أكد البشير، أمس، رضاه عن مستوى العلاقات في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية. وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن البشير، الذي تشهد بلاده منذ أكثر من شهر احتجاجات وصدامات بين الأمن ومتظاهرين أسفرت عن سقوط ضحايا، قال إن "هناك منظمات سالبة تعمل حالياً على زعزعة الأمن في المنطقة". وأضاف البشير للصحفيين في كلمة عقب محادثاته مع الرئيس المصري في القاهرة: "هناك العديد من المنظمات التي تعمل على زعزعة الأوضاع في دول المنطقة، وفيما يخص السودان.. الإعلام الدولي والإقليمي يحاول التهويل ولا ندعي عدم وجود مشكلة". وحول التطورات الميدانية في السودان، أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين نظّموا تجمعات في العاصمة الخرطوم، مساء الأحد، وخرجت 8 تظاهرات في أحياء عدة في الخرطوم وأم درمان، لكن قوات الأمن واجهتها بالغاز المسيّل للدموع. وطوقت شرطة مكافحة الشغب العديد من الساحات في الخرطوم وأم درمان حيث كان المحتجون يعتزمون تنفيذ اعتصامات، وملأت الشرطة بعض الساحات بالمياه الموحلة لمنع المتظاهرين من التجمع، حسب شهود. وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا إلى مزيد من التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير. وبالانتقال إلى اليمن، ذكرت صحيفة "البيان" أن ميليشيا الحوثي الإيرانية شنت حملة عسكرية شرسة ضد قبائل حجور، في مديرية كشر بمحافظة حجة، وقد عقدت الميليشيا النية فيما يبدو لاقتحام المديرية غير الخاضعة لسلطتها بقوة السلاح والتنكيل بأهلها، حيث فرضت عليهم حصاراً خانقاً لحرمانهم من وصول الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب، بالإضافة لقصف مدفعي مكثف يستهدف المنازل بشكل مباشر، في وقت أفادت فيه مصادر رسمية يمنية، بأن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدماً جديداً بإسناد من مقاتلات التحالف ضد ميليشيا الحوثي في مديرية رازح شمال محافظة صعدة الحدودية. صحيفة "الاتحاد" كشفت عن جولة استفزازية لوزيرة إسرائيلية في القدس القديمة، حيث اقتحمت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية المتطرفة ميري ريجيف، البلدة القديمة في القدس المحتلة، فيما جدد مستوطنون جولاتهم الاستفزازية في المسجد الأقصى.

وقامت بجولة استفزازية فيها، بحراسة وحماية أمنية مشددة ومعززة. ومعروف عن "ريجيف" أفكارها العنصرية المتطرفة تجاه شعبنا الفلسطيني، وتعتبر من أشد دعاة إقامة "هيكل ثالث" مزعوم مكان المسجد الأقصى المبارك، واقتحامها للبلدة القديمة يدخل في إطار الدعايات الانتخابية الإسرائيلية المقبلة. وحول تطورات الأوضاع في سوريا، ذكرت "الخليج" أن هجوما جويا بطائرات مسيرة، استهدف أمس الأحد، قاعدة حميميم الجوية، التي تعد أكبر قاعدة عسكرية روسية في سوريا، وذلك في أعقاب نحو شهرين على آخر استهداف طال المنطقة، في وقت قتل 11 من قوات سوريا الديمقراطية قسد و23 من عناصر تنظيم داعش في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، حسب المرصد السوري. في حين أعلنت تركيا أن قواتها المسلحة شنت هجوما جديدا على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية شمالي البلاد أسفر عن تحييد عدد كبير من عناصرها.

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