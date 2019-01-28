انت الان تتابع لماذا أزالت موريتانيا اسم عبد الناصر من أحد شوارعها؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أدى تغيير السلطات الموريتانية لاسم أشهر شارع في العاصمة نواكشوط إلى جدل سياسي تمت فيه مبادلة الاتهامات بين الأحزاب الموريتانية المعارضة والحزب الحاكم، وأعلنت الحكومة الموريتانية بشكل رسمي، مساء أمس الأحد، تغيير اسم "شارع جمال عبد الناصر" إلى "شارع الوحدة الوطنية" في خطوة أدانتها بشدة أحزاب التيار الناصري في موريتانيا، وهما حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) الذي يرأسه صالح ولد حننا، وحزب التحالف الشعبي التقدمي، برئاسة مسعود ولد بلخير، بحسب موقع صحراء ميديا.

ويحمل هذا الشارع اسم الزعيم المصري الراحل منذ ستينيات القرن الماضي، أي منذ بداية تأسيس العاصمة نواكشوط، بعد الاستقلال عن فرنسا.وقال موقع صحراء ميديا، إن تغيير اسم الشارع جرى في حفل حضره الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وأعضاء الحكومة، وألقى فيه وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله كلمة،