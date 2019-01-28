انت الان تتابع "زين" الراعي البلاتيني لمعرض EG&COMFEST 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حمد المطر وأحمد العجيل خلال المعرض

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها البلاتينية لأكبر معرض للألعاب الإلكترونية والقصص المصورة في الكويتEG&COMFEST 2019، والذي انطلق بالفترة من 24 - 26 يناير الجاري في أرض المعارض الدولية بمشرف وسط حضور جماهيري كبير من فئة الشباب.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها للمعرض أتت من منطلق حرصها على دعم وتشجيع مختلف الجهود والمبادرات التي تُقدّم محتوى ترفيهي واجتماعي مميز للشباب الذين يُشكّلون الفئة الأكثر حيوية في المجتمع، هذا بالإضافة إلى التزامها بتكريس المزيد من الجهود نحو دعم روّاد الأعمال من الشباب الكويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبينت زين أنها قامت بالمشاركة في المعرض من خلال جناحها الخاص، والذي نظّمت من خلاله العديد من المسابقات الشيقة مع تقديم هدايا وأجهزة إلكترونية قيّمة للفائزين، هذا بالإضافة إلى تسويقها لعرضها الحصري لخدمة Amazon Prime Video الذي تُقدّم من خلاله أشهر الأفلام والمسلسلات الحائزة على جوائز عالمية وإنتاجات Prime الأصلية على شبكتها الأكثر تطوراً.

وأضافت الشركة أن معرض EG&COMFEST 2019 يُعتبر أكبر معرض مُتخصص بالألعاب الإلكترونية والقصص المصورة في الكويت، حيث شهد المعرض هذا العام تواجد عدد من أكبر العلامات التجارية الشهيرة في عالم الترفيه الإلكتروني مثل PlayStation الشرق الأوسط، وBANDAI NAMCO، وFUNKO، وThinkGeek، وEntertainment Earth، وغيرها الكثير من أشهر العلامات التجارية العالمية، كما تم استضافة العديد من النجوم والمشاهير العالميين من عالم الألعاب الإلكترونية والترفيه، والذين حظى جمهور المعرض بمقابلتهم وأخذ اللقطات التذكارية معهم، وقد شهد المعرض قد شهد مُشاركة العديد من الشباب الكويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عشّاق عالم الألعاب الإلكترونية والقصص المصورة الذين عرضو منتجاتهم المميزة للجمهور.

وأكدت الشركة أنها تُدرك أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في تشجيع مثل هذه المبادرات التي تدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في السوق الكويتي، خاصةً كونها إحدى أكبر الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص، حيث أتت مُشاركة زين لتؤكّد على اهتمامها والتزامها بتطوير ريادة الأعمال في المجتمع الكويتي المليء بالشباب الشغوف والمبدع الذي يملك أفكاراً إبداعية تهدف إلى تقديم حلول فعلية لاحتياجات السوق.

وأشارت زين إلى أنها تحرص على المشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة المحلّية التي تهدف إلى دعم وتبنّي روّاد الأعمال من أصحاب المشاريع الناشئة في الكويت بما يُسهم في دفع عجلة وتعزيز قطاع ريادة الأعمال المحلّي، حيث لن تدّخر الشركة جهداً في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الإبداع وتخدم المجتمع وتُسهم في رفعة الوطن.