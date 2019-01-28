احتجاجات السودان اليتيمة.. لماذا اتفق المختلفون على دعم البشير؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

لم تشهد المنطقة العربية إجماعًا من الفرقاء الذين طال اختلافهم حول كل كبيرة وصغيرة طيلة الأعوام الخمسة الماضية، إلا حول دعم الرئيس السوداني "عمر البشير" أمام الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بإسقاط نظامه، ما ترك مظاهرات الخرطوم يتيمة بلا راعٍ يدعمها.

ومنذ اندلاع أولى شرارات الربيع العربي في 2011، اعتاد المراقبون على رؤية دعم لكل احتجاجات شعبية من قبل الأنظمة التي لا تتوافق أجندة مصالحها مع النظام الحاكم في ذلك البلد، حتى نتج عن ذلك رؤية تحالفات طبيعية سرعان ما تتآلف على دعم النظام أو المظاهرات العارمة ضده.

لكنه إزاء مظاهرات السودان توحد الفرقاء على رسالة واحدة: "نقف بجانب حكومة السودان وندعم استقرار البلاد" ضد الاحتجاجات المتواصلة ضده منذ أكثر من 6 أسابيع، ما بدا أن المنطقة لم تعد جاهزة لاستقبال مزيد من التغييرات.

المحاور المختلفة تدعم البشير

وسجلت السودان موقفًا مشتركًا نادرًا لكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب، وقطر وتركيا من جانب آخر.

فأول زيارة خارجية لـ"البشير"، عقب الاحتجاجات كانت لقطر، وهي تأتي بعد أيام من إعلانه استقبال منحة إماراتية متعلقة بالنفط، وذلك بالتزامن مع إعلان قبول بلاده منحة تركية أيضًا.

كما أن استقبال أمير قطر "تميم بن حمد" لـ"البشير"، جاء قبل يوم واحد من إرسال وفد سعودي رفيع المستوي بتوجيه من الملك "سلمان بن عبدالعزيز" للإعلان أن "أمن السودان من أمن المملكة".

وكانت أول زيارة للسودان بعد الاحتجاجات من مصر، عندما زار الخرطوم وزير خارجيتها "سامح شكري"، ليعلن هو الآخر دعم بلاده لـ"البشير".

ويرى مراقبون أن جميع الأطراف في المنطقة تتصارع، لكنها تتفق بمعنى ما بشأن البشير (..) إنها تؤيد على ما يبدو استمرارية حكمه (..) تعتقد أن أي بديل له يمكن ألا يكون في صالحها وصالح المنطقة".

"البشير" الذي يواجه مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، منذ ما يقارب 10 أعوام، تمكن من زيارة العديد من الدول، دون أي مضايقات، وهو يحتفظ بالسلطة منذ 30 عاما بعد انقلاب دعمه "الإخوان المسلمون" المستمرون في دعمه.

ووضع "البشير" الراهن يطرح السؤال عن دول وأنظمة تعتبر نفسها في حالة حرب ضد الإسلام السياسي، في مصر، والإمارات، والسعودية، وسوريا، والصين وروسيا، وتدعم رئيسا جاء للحكم ومستمر فيه بفضل الإسلام السياسي، ضد حركة احتجاج مدنية.

مآرب مختلفة

لكنه حتى إذا اتفق الفرقاء على دعم البشير، فإن لكل من المتنافسين الإقليميين مأرب مختلف، فمصر تجد السودان عمقها الاستراتيجي، والسعودية والإمارات تنظران إليه بصفته أحد أعمدة التحالف العربي الذي يخوض حربا في اليمن، بينما تحافظ تركيا على استثماراتها، وتنظر قطر إلى موقف سابق للسودان من حصارها باعتباره تضامنا يجب الحفاظ عليه.

أما تركيا، فترى السودان و"البشير" بوابتها الرئيسية في أفريقيا، وتعتبره قطر أحد موازنين القوة في الأزمة الخليجية.

وإذا كانت المظاهرات قد انطلقت في 19 ديسمبر الماضي، احتجاجا على رفع الأسعار بسبب نسبة تضخم تقارب 73% وفي بلد يعيش نصف سكانه تحت خط الفقر، فإن شعارات الحركة تغيرت بصورة سريعة لتصبح سياسية وتطالب بإسقاط نظام "البشير"، في هتافات تذكر بما كان يتردد في مصر وتونس قبل 8 سنوات خلال الربيع العربي.

دعم أمني واقتصادي وسياسي

وبحسب مراقبين، كانت مصر من أوائل الدول التي بادرت بدعمها لـ"البشير"، سواء بالبيانات الرسمية، أو من خلال إجراءات عملية تمثلت في زيارة مسؤولين كبار بحجم وزير الخارجية "سامح شكري" ورئيس المخابرات العامة "عباس كامل".

"شكري" و"كامل"، نقلا للمسؤولين في السودان، رسالة من الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، تؤكد أهمية تحقيق الاستقرار في البلدين ومواجهة التحديات عبر العمل المشترك، وتعتبر أن "استقرار السودان، يصب بشكل مباشر في استقرار مصر".

مصر تخشى حالة الانفلات الأمني التي قد تعقب إزاحة "البشير"، نظرا لكميات سلاح كبيرة منتشرة في السودان قد تغرق جنوب مصر بالسلاح من ثم تؤثر بشكل مباشر على استتباب الأمن في مصر.

وأيضا ما يقلق القاهرة، حدوث أي تغيير في نظام الحكم في السودان، وانتشار فوضى ما في الجنوب، ما قد يساهم في نزوح الآلاف وربما ملايين السودانيين من بلادهم إلى الشمال المصري، الأمر الذي قد يربك الوضع الاقتصادي المصري الهش بالأساس.

وأيضا ثمة ما يقلق القاهرة بشكل كبير وهو حدوث فراغ في السلطة السودانية، ما يؤثر على موقفها الضعيف أمام أديس أبابا بشأن مشروع سد النهضة الذي وصلت إثيوبيا فيه إلى مرحلة متقدمة.

وتخشى مصر حدوث أزمة في الخرطوم قد تضعف موقفها أكثر، كما حدث إبان ثورة يناير 2011، حينما استغلت إثيوبيا الأوضاع غير المستقرة عقب إزاحة الرئيس المعزول "حسني مبارك"، وسارعت إلى البدء في تنفيذ مشروعها العملاق.

التحالف العربي وتصدير الثورة

الأمر عند السعودية والإمارات مختلف، فالسودان شريك رئيسي في التحالف العربي الذي تقوده الدولتان الخليجيتان في اليمن، من أجل إعادة الشرعية هناك.

ويشارك السودان بالجنود في حرب لا أحد يعرف مداها الزمني حتى الآن، في ظل تعثر التحالف عن تحقيق تقدم ميداني على الأرض، وفشل متصاعد للمشاورات السياسية بين أطراف النزاع اليمني.

وأمام هذه المشاركة السودانية، كان الوعد من الرياض وأبوظبي بدعم "البشير" اقتصاديا وسياسيا، داخليا وخارجيا.

ظهر ذلك جليا، على لسان "البشير"، خلال الاحتجاجات الذي أكد أن الإمارات دعمت بلاده بالوقود، وذلك بعد أن كشف قبل أشهر عن دور كبير للسعودية في رفع العقوبات الأمريكية على السودان.

الخوف من تصدير الثورة، قد يجمع كلا من مصر والسعودية والإمارات، خاصة أن الحراك في السودان يتطور ويمتد بصورة مستقلة عن الأحزاب السياسية، وعماده الشباب الذي لم يعرف رئيسا آخر سوى "البشير"، كونه يحكم البلاد منذ 30 عاما.

حصار قطر.. واستثمارات تركيا

أما قطر، والتي استقبلت "البشير" في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الاحتجاجات، فكان دعمها للسودان، عرفانا لموقف الخرطوم الرسمي من الأزمة الخليجية، التي وقعت في صيف 2017، والذي جاء متقاربا إلى حد كبير مع الدوحة.

وفي الوقت الذي كانت تحاول فيه السعودية والإمارات التأثير على السودان لتغيير موقفه، استمرت الخرطوم في رؤية ما حدث مع قطر "أمرا غير مبرر"، كما أنها وصفته بـ"الحصار".

أما تركيا، فقد كانت زيارة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، للسودان نهاية 2017، حجر زاوية للعلاقات بين البلدين، وضعت فيها أنقرة قدميها في أفريقيا، خاصة بعد حصولها على حق الانتفاع في جزيرة "سواكن" لمدة 99 عاما.

وتعتمد تركيا على السودان في أن تكون بوابتها للقرن الأفريقي مع الصومال، وساهمت في المضي في هذا التحالف العلاقات الشخصية بين "البشير" وأردوغان"، واللذين ينظر إلى كليهما بأنه من أبناء الحركة الإسلامية، ومن ثم وجود رغبة حقيقية وقوية من الطرفين في البقاء في هذا التحالف.

ولكن خسارة تركيا حليفا مثل "البشير" سيمثل ضربة قوية للأهداف التي وضعتها أنقرة من أجل التغلغل في أفريقيا، وإقامة علاقات تجارية واقتصادية مهمة مع أغلب دول القارة السمراء.

دعم غربي.. لماذا؟

حتى الغرب ممثلا في أمريكا وأوروبا، وإن كان لا يظهر دعما صريحا لـ"البشير"، الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب وإبادة في دارفور، لكنهم يعملون مع سلطات الخرطوم لضمان "بقاء السودان مستقرا".

ويقول دبلوماسي أوروبي، إن "أي عدم استقرار في السودان يمكن أن يؤدي إلى موجة هجرة جديدة إلى أوروبا".

كما ترى دول مثل الصين وروسيا، السودان بوابة دخول إلى أفريقيا، واستثمرتا فيه ملايين الدولارات، خلال السنوات الأخيرة.

وسواء تعلق الأمر بهما أو بالغربيين، فلا أحد يرغب في انهيار السودان.