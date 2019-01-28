التنظيم يتراجع في سوريا.. كيف يدافع داعش عن آخر معاقله؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ظل لسنوات طويلة ورقة الرعب الأولى في العالم، بسببه دمرت دول، وانهارت أنظمة، وأقيلت حكومات، ونشبت حروب، ورغم كل هذا لم يعرف هوية مموله والمستفيد من هجماته،..

هكذا نتحدث عن تنظيم داعش المسلح والذي انهارت أغلب مناطق سيطرته في كل من سوريا والعراق.

التنظيم المسلح لم يعد كما كان من قبل، واكتفى مؤخرا بوجوده عن طريق علميات انتحارية في بعض المناطق الذي ما تزال بقبضته.

في الأيام الأخيرة حرص التنظيم المسلح على الدفاع عن آخر معاقله وحصونه في سوريا، عبر الانتحاريات تارة، والأنفاق في أخرى.

داعش بعد انهياره مؤخرا، خصوصا في مناطق دير الزور في سوريا، يصر على الوجود وعدم رفع الراية البيضاء، فيدافع الآن بشراسة عن آخر مواقعهم.

فمن قرية "الكشمة" مرورًا بالشعفة وصولًا إلى الباغوز، الأقرب إلى الحدود العراقية، تحولت مبان على جانبي الطريق إلى أكوام من الحجارة والتراب والقضبان الحديدية، بينما اقتُلعت واجهات محال تجارية من أساساتها.

القوات الكردية الآن هي من تطارد التنظيم في آخر معاقله، مدعومة من التحالف الدولي، والتي لم يكن آخر عملياتها قبل أيام سهلة، خصوصا مع اعتماد التنظيم على انتحاريين لإعاقة تقدم خصومه، في استراتيجية لطالما اعتمدها التنظيم في كل منطقة أوشك على خسارتها؛ بهدف إيقاع أكبر قدر من الخسائر.

ويقول القيادي الميداني آرام جاويش: حدث أمر كبير اليوم، إذ فجرت خمس انتحاريات أنفسهن في أنحاء مختلفة من الباغوز، ما أسفر عن مقتل مقاتل من قواتنا وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

ويروي مسؤول ميداني آخر يعرف عن نفسه باسم دامات، أن انتحاريتين فجرتا نفسيهما قرب نقطتنا، موضحًا: رأيناهما تقتربان بلباس أسود، صرختا (الله أكبر) ثم فجرتا نفسيهما.

من جهة أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أربع عمليات انتحارية أخرى جرت مساء السبت، وأدت إلى سقوط 11 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

وقال فارون من الباغوز خلال اليومين الأخيرين، ويُرجّح أن غالبيتهم من عائلات المتشددين، إن العديد من السكان ما زالوا عالقين في البلدة.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل أيام، أن قوات سوريا الديمقراطية استعادت السيطرة على "الباغوز"، لكن قياديين ميدانيين يقولون إن جزءًا صغيرًا منها يتواجد فيه جهاديون ومدنيون لا يزال خارجًا عن سيطرتهم.

ويوضح جاويش: ضاقت بهم (المتشددون) الأحوال، باتوا محاصرين بين الحدود العراقية من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة ثانية.

وتوقع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني، الإعلان رسميًا عن انتهاء دولة "الخلافة المزعومة" في مهلة أقصاها شهر، حتى إتمام السيطرة على القرى المتبقية وتطهير الحدود العراقية ونزع الألغام وملاحقة آخر "فلول" المتشددين.

على الجانب الآخر، يحاول الدواعش الصمود مستخدمين الأنفاق التي حفروها في كل حدب وصوب. ويقول جاويش: في كل عملية اقتحام تقوم بها قواتنا يخرجون من الأنفاق ويفجرون أنفسهم.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من طرد التنظيم من 80% من قرية المراشدة القريبة، وفق القيادي الذي يوضح أنه لم يبق فيها سوى زاوية يختبئ عناصر داعش في أنفاق تحتها.