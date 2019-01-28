طائرة "شبح" تثير القلق في مطار مدريد

كرُكّاب، لا نرى إلا جزءا صغيرا من المطارات التي تتضمن الكثير من الحكايات المثيرة للاهتمام فقط، لكن في إسبانيا، يسعى المسؤولون في مطار مدريد باراخاس الدولي، إلى العثور على ملاك طائرة مرت سنوات طويلة على وقوفها داخل المطار دون أن تتحرك أبدا، وفقا للعين الإخبارية.

وبلغ الأمر حدا من القلق دفع مديرة المطار، إيلينا مايورال، إلى التقدم بإخطار رسمي إلى Boletín Oficial del Estado، الجريدة الرسمية لمملكة إسبانيا، لإبلاغ الدولة بوجود طائرة مهملة ومجهولة داخل المطار.

وحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، الطائرة من طراز ماكدونيل دوجلاس MD87، ورقم تسجيلها EC KRV. وعرضت طائرة مشابهة تم تحويلها إلى طائرة فاخرة خاصة، للبيع مقابل 4.8 مليون دولار في Bloomer deVere Dahlfors، وهي شركة متخصصة في بيع الطائرات في كاليفورنيا.

ولا تتضح المدة التي ظلت فيها هذه الطائرة الغامضة داخل مطار مدريد على وجه التحديد. وقال متحدث باسم المطار هاتفيا إلى سي إن إن، إنها الطائرة الوحيدة المهجورة حاليا في المطار.

وبموجب القانون الإسباني، يجب على السلطات المعنية نشر إخطارات رسمية حول الطائرات المهجورة داخل المطارات والتي لم تبارح مكانها 3 أشهر متتالية، ثم تنتظر ما إذا كان مالكها سيظهر أو لا. وفي حالة عدم ظهور المالك، تُعَد الطائرة مهجورة قانونا ويتم بيعها من قبل الدولة في مزاد علني.

وتحدث أمور مشابهة في مطارات دول العالم، أبرزها كان في مطار كوالالمبور الدولي عام 2015، حيث تم الإبلاغ عن 3 طائرة طراز بيونج 747 مهجورة داخل المطار لمدة عام، لحث أصحابها على الظهور وانتشالهم. لكن لم تفلح السلطات في الوصول إلى الملاك، فعرضت الطائرات للبيع عام 2017.