شاومي تكشف عن أول هواتفها القابلة للطي

كشفت شركة شاومي الصينية عن أول هواتفها القابلة للطي، ونشرت فيديو لرئيس الشركة يتباهى بالجهاز الجديد.
وذكر موقع techdroider أن الفيديو يوضح إمكانية استخدام الجهاز الذكي كهاتف أو جهاز لوحي، إذ يظهر بـ3 شاشات، الرئيسية تأتي في وسط الجهاز، والجانبيتان تستخدمان حال تحول الهاتف إلى جهاز لوحي، وفقا للعين الإخبارية.
ولم تكشف شاومي عن سعر ومواصفات الهاتف، ولم تذكر موعد إطلاقه، وترددت شائعات أن الهاتف سيحمل اسم MIX Flex.
وحصد الفيديو، الذي نشرته الشركة عبر حسابها على تويتر الأربعاء، عدد مشاهدات تجاوز 3.5 مليون، إضافة إلى آلاف التعليقات.
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