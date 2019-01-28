دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإصدار التجريبي من تحديث iOS 12.2 يجلب ميزة Downtime ظهر على التقنية بلا حدود.

تقدم شركة ابل ميزة جديدة في التحديث القادم iOS 12.2 تتيح من خلالها لمستخدمي هواتف الأيفون تحديد وقت لإستخدام التطبيقات على الهاتف حيث تعرف الميزة الجديدة بDowntime.

مزيد من المميزات التي تم رصدها في الإصدار التجريبي من تحديث iOS 12.2، حيث تتيح شركة ابل خلال الفترة القادمة لمستخدمي هواتف الأيفون التحكم في وقت إستخدام التطبيقات من خلال ميزة Downtime.

ولقد قدمت ميزة Downtime بشكل أخر في الكثير من الهواتف الذكية التي أطلقت مؤخراً والتي عرفت بDo Not Disturb، حيث تهدف بشكل رئيسي لدعم المستخدمين للتحكم في وقت إستخدام بعض التطبيقات في الهواتف الذكية، وهي من المميزات التي قد لا تثير إهتمام الكثير من المستخدمين، إلا أنها أصبحت جزء من تحديث منصات الهواتف الذكية بالفعل.

ومن المقرر أن تتوفر هذه الميزة لمستخدمي منصة iOS عبر الإعدادات في تبويب Screen Time، حيث يمكن للمستخدم ضبط إعدادات ميزة Downtime بشكل يومي لتتيح الوصول إلى تطبيقات محددة على مدار اليوم.

يذكر أن الإصدار التجريبي من iOS 12.2 متاح في الوقت الحالي للمطورين، ولقد كشف بالفعل عن بعض التفاصيل حول إصدار جديد من سماعة ابل اللاسلكية AirPods 2 يدعم إلقاء الأوامر الصوتية ل Siri، إلى جانب خطط ابل لإطلاق إصدار جديد من iPod Touch.

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هذا الموضوع الإصدار التجريبي من تحديث iOS 12.2 يجلب ميزة Downtime ظهر على التقنية بلا حدود.