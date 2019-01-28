قامت الهيئة الصينية للأمن السيبراني بحذف 7,873 تطبيق عن المتاجر المخصصة للهواتف والأجهزة الذكية في البلاد تقول أنها خبيثة ومخالفة للقوانين المعمول بها، وذلك في خطوة جديدة من الحكومة هناك لتضييق الخناق على محتوى الشبكة العنكبوتية وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.
وتحاول الحكومة الصينية منع أي محتوى يمكن أن يؤثر على سياستها أو طريقة إدارتها للبلاد، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بحظر المواقع والتطبيقات.
الجدير بالذكر أنه بجانب حذفها للتطبيقات عن المتاجر، فإن الهيئة الصينية للأمن السيبراني قامت بحذف أكثر من 7 ملايين معلومة منشورة على الإنترنت بما يشمل مقالات وأخبار وغيرها من المحتوى الذي تعتبره مخالفًا للقوانين وشروط النشر في البلاد.
التدوينة الحكومة الصينية تحظر نحو 8,000 تطبيق مخالف ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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