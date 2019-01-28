دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج تستبدل مواد تغليب الأجهزة البلاستيكية بأخرى صديقة للبيئة

أعلنت سامسونج عن خطوة جديدة في سبيل تحسين المستوى البيئي العالمي، حيث قالت أنها ستستبدل مواد وأدوات التغليف المرفقة مع أجهزتها بأخرى صديقة للبيئة سواء كانت تتحلل بشكل طبيعي أو يمكن إعادة لتدويرها لإنتاج مواد جديدة أخرى.

وستبدأ الشركة خطتها الجديدة خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، لتصبح جميع أجهزتها من هواتف وأجهزة منزلية وغيرها محمية بأغلفة من البلاستيك العضوي الذي يتحلل أو يمكن إعادة إنتاجه وكذلك الورق بأنواعه.

على نفس الجهة، ستقوم الشركة بإعادة تصميم شواحن هواتفها بشكل مختلف وستظهر بشكل مطفي حتى لا تحتاج طبقة بلاستيكية عازلة كالتي تتواجد على الشواحن القديمة، وسيكون التصميم الجديد قادرًا على حماية الشاحن عند السقوط دون الحاجة لتلك الطبقة.

وتتوقع الشركة أن تنتهي من مرحلتها الانتقالية الجديد بغضون 2020، لتكون بذلك واحدة من أكبر نقلات شركات التقنية والإلكترونيات بالعالم، خاصة وأن تأثيرها لن يقتصر على الهواتف بل على جميع الأجهزة الإلكترونية إن صح التعبير.

الجدير بالذكر أن سامسونج أعلنت سابقًا عن خطة لتحويل عمل الشركة على الطاقة الشمسية بشكل كامل، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب استمرار استخدامها البلاستيك بشكل كبير، فيما سيتغير ذلك مع الخطة الجديدة.

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