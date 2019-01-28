دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مساعد قوقل سيكون قادرًا على التعرف على الوجه لتحديد شخصية المتحدث

يمتلك مساعد قوقل قدرة على تحديد المتحدث وفلترة الأوامر بناءً على الصوت، حيث بالإمكان تحدث أكثر من شخص لنفس المساعد المنزلي على سبيل المثال وسيكون الجهاز بكل ذكاء بمعرفة صاحب الصوت لمنحه ردود تتوافق معه وبشكل منفصل عن غيره.

لكن بحسب النسخة التجريبية الجديدة لتطبيق المساعد على أندرويد، تظهر رموز برمجية عند تحليل الملفات توحي بإمكانية تعرف المساعد على صورة المستخدم من خلال مسحها عن طريق الكاميرا الموجودة على الهواتف؛ مثلما الحال مع خاصية التعرف على الوجه للحماية.

هذه الميزة ستكون نقلة كبيرة ليس في قدرة مساعد قوقل على معرفة الشخص وزيادة الحماية، بل أنها ستكون مساعدة جدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل التحدث لأنها ستمكنهم من إنشاء حساب خاص بهم وتحليل أوامرهم دون الحاجة لصوتهم كما جرت العادة من المزايا السابقة.

التدوينة مساعد قوقل سيكون قادرًا على التعرف على الوجه لتحديد شخصية المتحدث ظهرت أولاً على عالم التقنية.