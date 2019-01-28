التحالف العربى: إصدار 5 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية و11 تصريحا جويا وبريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف العربي فى اليمن، إصدار 5 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية و11 تصريحا جويا وبريا و100 تصريح لحماية القوافل، حسبما أفادت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل لها.
وقال التحالف العربى، إن السفن المتوجهة لميناء الحديدة تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية، مؤكدا أن 6 سفن تنتظر الدخول لميناء الحديدة منذ 37 يوما، فيما يبلغ إجمالي التصاريح الصادرة 117 خلال 3 أيام.
وأشار التحالف العربي، إلى استمرار ميليشيا الحوثي، التأثير على الأحوال المعيشية والصحية للشعب اليمني بمنعها تفريغ السفن لحمولتها، ولا تزال ميليشيا الحوثي رفض استقبال السفن في ميناء الصليف منذ أسبوعين.
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