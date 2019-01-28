شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الحكومة الليبية المؤقتة يزور مدينة سبها الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول إن وفدا من الحكومة الليبية المؤقتة فى شرق البلاد زار مدينة سبها اليوم الاثنين لأول مرة منذ سيطرة قواتها على المدينة الجنوبية.
وأضاف أن الوفد الذى يضم وزير الداخلية انتقل جوا إلى قاعدة جوية خارج المدينة ثم عقد اجتماعا داخل سبها.
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