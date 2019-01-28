شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الغذاء العالمى: الوضع الإنسانى فى اليمن أصبح خطيرا للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة : "إن الوضع الإنسانى فى اليمن أصبح خطيرا للغاية وإن استمراره بهذا الشكل من شأنه أن يؤدى إلى حدوث مجاعة".

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الإثنين أن هناك تقارير تفيد بأن بعض المساعدات الغذائية المخصصة ليمنيين يعانون الجوع الشديد تسرق وتباع فى بعض المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون.

ويحاول برنامج الأغذية العالمى توصيل مساعدات غذائية لما يصل إلى 12 مليون شخص يعانون الجوع الشديد فى اليمن. تجدر الإشارة إلى أن القتال الدائر للسيطرة على ميناء "الحديدة" أدى إلى الحد من قدرة الميناء وإغلاق مصانع الحبوب والطريق الرئيسى المؤدى إلى العاصمة صنعاء.

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