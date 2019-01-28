لافروف: ما يزال يوجد في إدلب وكر للإرهابيين وهذه حقيقة

وقال لافروف خلال المؤتمر: "ما يزال في إدلب وكر للإرهابيين وهذه حقيقة واضحة، وأكد زملاؤنا السوريون التزامهم بالقضاء على هذه البؤرة".

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وأضاف لافروف أن الجانب الروسي مستعد لمواصلة اتخاذ إجراءات بموجب الاتفاق مع تركيا حول إدلب، بما في ذلك إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المنطقة الأمنة.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن وجود تنظيم "جبهة النصرة" في محافظة إدلب السورية لا يتوافق مع اتفاقات موسكو وأنقرة بشأن حل مشكلة الأمن في هذه المنطقة

وقال لافروف: "حقيقة أن النصرة موجودة الآن، واستحواذ "هيئة تحرير الشام" على أغلبية المنطقة، بالطبع، لا يتوافق مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها من أجل حل مشكلة منطقة الأمن في إدلب".