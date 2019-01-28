بعد إغلاقه جراء الأمطار.. فتح طريق تبوك-المدينة

صحيفة الخليج الالكترونية فتح “أمن الطرق” الطريقَ الواصل ما بين تبوك والمدينة المنوّرة بعد إغلاقه بسبب الأمطار خلال الساعات الماضية. وأوضح “أمن الطرق” عبر حسابه في “تويتر أنه وإلحاقاً للتنبيه السابق بشأن إغلاق طريق تبوك – المدينة المنوّرة بين (محافظة تيماء ومركز القليبة) بسبب السيول المنقولة؛ نود التنويه بأن الطريق أصبح سالكاً الآن. وكانت منطقة تبوك قد شهدت طوال ليلة البارحة الأحد/الاثنين هطول أمطار غزيرة جرت على إثرها الأودية والشعاب ولله الحمد والفضل والمنة.

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