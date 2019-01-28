حماية_المستهلك: تصوير الوثائق الرسمية تصويرا يحاكي الأصل مخالفة

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت جمعية حماية المستهلك من تصوير الوثائق الرسمية الشخصية أو بطاقة الهوية أو سجل الأسرة تصويرا يحاكي الأصل.

وأوضحت الجمعية أن تصوير بطاقة الهوية أو سجل الأسرة أو الوثائق الرسمية، مخالفة يعرض الفاعل للجزاء، ويشمل الجزاء صاحب الوثيقة في حال علمه أو موافقته على التصوير.

وذكرت الجمعية عبر سلسلة تعرّف على حقك نقلا عن وكالة الأحوال المدنية “لا يجوز تصوير بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة تصويراً يحاكي الواقع من حيث الشكل والحجم والألوان والتغليف بحيث تبدو الصورة مماثلة للأصل، وأن من يفعل هذا العمل يكون عرضة للجزاء، ويشمل الجزاء صاحب الوثيقة ومن صورها”.