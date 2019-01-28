صحيفة الخليج الالكترونية وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيها لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، طلبت فيه أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة. وأشارت – عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” – إلى أن كثافة الغبار ستحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

كانت هذه تفاصيل خبر #أمن_الطرق تنبيهًا مهمًا لسكان #الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.