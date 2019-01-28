شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «أمن الطرق» لسكان الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيها لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، طلبت فيه أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة. وأشارت – عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” – إلى أن كثافة الغبار ستحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

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