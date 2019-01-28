الإفلاس يلاحق الشركات بتركيا ويهدد بانهيار الاقتصاد

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موجة الإفلاس تضرب الكثير من الشركات الكبرى العاملة في مجالات مختلفة بتركيا، مثل الإنشاءات والخدمات اللوجيستية والصناعة والتجزئة، بسبب فقدان الليرة أكثر من 40% من قيمتها

تزايدت مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد التركي، بعد أن خفضت وكالة فيتش تصنيف الديون السيادية التركية إلى درجة "بي بي" عالية المخاطر، وذلك في ظل الإجراءات التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، الأمر الذي أثار حالة من الفزع بين المستثمرين، لا سيما أن حكومة أردوغان قد تلجأ إلى فرض قيود على رؤوس الأموال، وهو الأمر الذي يهدد الشركات بالإفلاس في ظل عجزها عن جدولة مديونياتها نظرا لحالة الركود الاقتصادي في البلد العثماني، وانخفاض مستوى العملة المحلية.

وسرعان ما تحققت مخاوف المستثمرين جراء قرارات الحكومة التركية، وذلك بعد أن أعلنت محكمة تركية إفلاس واحدة من كبرى شركات نقل الركاب في تركيا، بعد منحها مهلة 3 أشهر لتسوية إفلاسها وجدولة ديونها. صحيفة "جمهورييت" التركية، ذكرت أن المحكمة التجارية الابتدائية الأولى بمدينة "إزمير" قبلت طلبا تقدمت به

وسرعان ما تحققت مخاوف المستثمرين جراء قرارات الحكومة التركية، وذلك بعد أن أعلنت محكمة تركية إفلاس واحدة من كبرى شركات نقل الركاب في تركيا، بعد منحها مهلة 3 أشهر لتسوية إفلاسها وجدولة ديونها. صحيفة "جمهورييت" التركية، ذكرت أن المحكمة التجارية الابتدائية الأولى بمدينة "إزمير" قبلت طلبا تقدمت به شركة "باموق قلعة" المتخصصة في نقل الركاب بين المدن، لجدولة ديونها. وأوضحت الصحيفة أن الشرطة عجزت عن سداد ديونها، مما أدى إلى إعلان إفلاسها بشكل رسمي، من قبل المحكمة ذاتها، وفقًا لـ"الزمان".

اقرأ أيضًا: لماذا ترفض تركيا وجود قوات للأسد في منبج؟ موقف المحكمة التركية أثار غضب الشركة، ودفعها إلى تأكيد امتعاضها من القرار، وأنها ستواصل بكل الطرق القانونية، للنجاة من الإفلاس. في المقابل، أفاد مسؤولون بالشركة أن قرارا كهذا يصب في مصلحة الشركة المنافسة لنا، ويجعلها تحتكر قطاع نقل الركاب بين المدن، وهو ما يزيد من الأزمة الاقتصادية في البلاد. وتعمل شركة "باموق قلعة" في مجال نقل الركاب منذ 56 عاما، ويعمل بها 3 آلاف و500 عامل، وتمتلك أسطولا من حافلات الركاب يقدر بـ600 حافلة تنقل 15 مليون راكب سنويا، بينما تبلغ ديونها للبنوك 30 مليون ليرة. ورغم أن الشركات في تركيا بإمكانها طلب تسوية إفلاس من القضاء، للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها خلال مدة 3 أشهر، إلا أن أنقرة لم تراع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقررت الحجز على الشركة. اللافت في الأمر أن أزمة الشركة التركية لم تكن الأولى، حيث كشف تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة "يولر هيرميس" الائتمانية، أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سيرتفع خلال 2019 بنسبة 5.3%، بحسب "روسيا اليوم".

اقرأ أيضًا: هل تنجح تركيا في إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا؟ وأوضح تقرير المنظمة أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018 بلغ 15.4 ألف شركة، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال عام 2019 إلى 16.4 ألف شركة. كان وزير التجارة التركية روهصار بكجان، قد أعلن في وقت سابق، أن عدد الشركات التي قُبل طلب تسوية الإفلاس الخاص بها، بلغ 846 شركة، وفقا لـ"الأناضول". ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة. مصادر تركية أكدت أن موجة الإفلاس تضرب الكثير من الشركات الكبرى العاملة في مجالات مختلفة، مثل الإنشاءات والخدمات اللوجيستية والصناعة والتجزئة، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

اقرأ أيضًا: ألمانيا تتحدى تركيا وترفض منحها عضوية أوروبا فالنقص الحاد في التدفق النقدي للسوق وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة 24%، بسبب فقدان الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها وتأخر مستحقات الشركات، أدى إلى زيادة عدد الشركات التي تعاني من مشكلات في سداد التزاماتها قصيرة الأجل. ومن بين أبرز الشركات التي أعلنت إفلاسها مؤخرا، شركتا "تكنيك ألمنيوم" و"بوراك ألمنيوم"، وهما من أكبر 100 شركة مصدرة في تركيا. ليس هذا فحسب، بل إن شركات إنشاءات كبرى مثل "باليت" و"نوهجلو" و"جيلان" و"نافيا" و"أوزينسان تاهوت" و"سيلان"، أعلنت إفلاسها، نتيجة تأخر تحصيل الشركات المدفوعات المستحقة من المشروعات التي تنفذها، وفقا للصحيفة. في السياق ذاته، كشف مدحت يني جون، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين الأتراك، أن 70% من شركات المقاولات الخاصة أُجبرت على إلغاء المشروعات بسبب الانخفاض القياسي في قيمة الليرة التركية.

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