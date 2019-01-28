فيديو| العمودي.. إمبراطور النفط يغادر الريتز كارلتون

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي منذ أكثر من 15 شهرًا على احتجازه في معتقل "الريتز كارلتون"، خرج رجل الأعمال السعودي البارز، محمد حسين العمودي، بعد غياب استمر أكثر من عام في الاحتجاز لدى السلطات السعودية..

العمودي يعد أحد أغنياء العالم، وهو من موالد أثيوبيا في يوم 21 من شهر يوليو 1946، من أم أثيوبية وأب تعود أصوله إلى حضرموت في اليمن، لكن الابن محمد ذي الـ 73 عامًا هاجر إلى السعودية في سن المراهقة وأصبح مواطنًا سعوديًا منذ ستينيات القرن الماضي.

لكن الجنسية السعودية التي يحملها لم تقيد مكان إقامته، إذ يتنقل العمودي وزوجته سونيا صالح سيلاسي وأبناؤهم الثمانية في إقامتهم ما بين بريطانيا والسعودية وأثيوبيا.

وتندرج معظم أعمال العمودي في مجالات البناء والطاقة والزراعة والتعدين والفنادق والرعاية الصحية والتصنيع وغيرها، في ظلال اثنتين من شركات التكتل القابضة وهما (كورال وميدروك) القابضتين اللتين يعمل فيهما أكثر من 40 ألف موظف.

وبدأ العمودي مسيرته المهنية في مجال البناء والعقارات، ومن ثم اتجه إلى شراء مصافي النفط في السويد والمغرب.

وشكّل عام 1988 علامة فارقة في حياة رجل الأعمال، إذ فازت مجموعته "ميدروك" بعقد قيمته بمليارات الدولارات لبناء مجمع تخزين للنفط تحت الأرض في السعودية.

ويمتلك العمودي أيضًا العديد من مصافي النفط في المغرب والسويد، ويعمل في مجال استكشاف الطاقة وإنتاجها في غرب أفريقيا وأماكن أخرى، بالإضافة إلى ذلك، قام بتأسيس الكثير من الأعمال التجارية في أثيوبيا، وقام باستثمار مجموعة من الفنادق الفخمة ومنها "شيراتون أديس أبابا" الفاخر.

يشار إلى أن توقيف العمودي كان محل اهتمام ومتابعة أثيوبيا بشكل رسمي، وسعت أديس أبابا لإطلاق سراحه بوصفه أحد أهم رجال الأعمال المستثمرين في البلاد التي تنتمي لها والدته، بما فيها تمويله لجزء من سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا.

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