تحيا تونس.. الحزب الوليد بوابة الشاهد لخلافة السبسي برئاسية 2019

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بات المشهد السياسي التونسي أكثر سخونة قبيل موعد أهم استحقاق انتخابي في مهد الربيع العربي "انتخابات رئاسة تونس".

لكن وقبل أشهر من موعد الانتخابات، المقررة نهاية العام الجاري، اشتعل السباق مبكرا حول خليفة الباجي قائد السبسي على كرسي الرئاسة، النهضة أعلنت المشاركة قبل أيام ولأول مرة منذ اندلاع شرارة الربيع العربي عام 2011، أعقبه ترتيبات للنداء الحاكم، وكذلك الحال مع حزب المرزوقي حزب حراك تونس الإرادة، وأخيرا إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن تأسيس حزب "تحيا تونس".

إعلان الشاهد تشكيل حزب جديد، عول عليه مراقبون بأنه قد يكون بوابة عبور الرجل لقصر الرئاسة.

لكن هذا الإعلان وإن حدث، فقد يحرج هذا الترشّح حركة النهضة الإسلامية، التي لا تخفي انزعاجها من الحديث المتواتر في الكواليس حول رغبة رئيس الحكومة الحالي في الترشّح لـ رئاسيات 2019″، وفق مراقبين، خصوصا وأن الحركة ربطت مواصلة دعمها لبقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد في منصبه بإعلانه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية.

ومؤخرا ترددت أنباء عن اتجاه حزب "يحيا تونس"، الذي أعلنت كتلة الائتلاف الوطني الداعمة لرئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، عن تأسيسه، نحو ترشيح الأخير للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق ما أعلنته مصادر مقربة من دوائر الحكم في تونس.

و أفادت المصادر، أنّ حزب "يحيا تونس" ستكون له كلمته خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أنّه سيكون له مرشّحه للاستحقاق الرئاسي المقبل، مؤكدة أنّ الشاهد قد يكون المرشّح الأوّل للحزب، لكنّه ليس المرشّح الوحيد للسباق الرئاسي المرتقب في ديسمبر المقبل.

و قال القيادي في الحركة الجديدة محمود البارودي، إنّ أن يوم 7 مارس المقبل، سيشهد انعقاد المؤتمر التأسيسي لحركة تحيا تونس، وسيتم انتخاب هياكلها.

ولم يعلن مؤسسو الحزب عن الأمين العام ، كما لم يكشفوا بصفة رسمية ما إذا كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيكون مرشحًا للانتخابات الرئاسية.

وأغلب النواب والسياسيين المكونين للحزب هم مستقيلون من حزب حركة نداء تونس الذي فاز بانتخابات 2014، وشهد لاحقًا أزمات و استقالات شملت رئيس الحكومة نفسه يوسف الشاهد الذي جمد نداء تونس عضويته، بالإضافة إلى نواب آخرين مستقلين وشخصيات وطنية.

من جانبه، أكد رئيس كتلة الائتلاف الوطني بالبرلمان التونسي، مصطفى بن أحمد أن حركة تحيا تونس ليس لديها مرشح للانتخابات الرئاسية إلى حدّ الآن، و لم يتم اختيار مرشح بعد، حسب قوله.

وأضاف بن أحمد في تصريح إذاعي، أنّ اختيار مرشّح للانتخابات الرئاسية للحركة سيتمّ عبر آلية لاختياره بين أعضاء الحركة.

وأوضح بن أحمد خلال اجتماع الإعلان عن حزب "تحيا تونس" بمحافظة المنستير، أنّ الحركة ليست حزب الرجل الواحد ولا الزعيم الواحد، والرجال تزول والوطن يبقى، مشدّدا على أن الرجال الذين بنوا الحركة مهمون، لكن مبادئ الحزب أهم، حسب قوله.

وتضم كتلة الحزب 44 نائبًا وهي الثانية بعد كتلة حزب حركة النهضة الإسلامية الأولى (68 نائبًا)، بينما تحتل حركة نداء تونس المركز الثالث (41 نائبًا).

و كان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قد علّق في تصريحات سابقة، على مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه تحاشى حسم الجدل المتصاعد بهذا الخصوص، مكتفيًا بالقول إن ذلك مسألة شخصية، تاركًا الباب مفتوحًا أمام إمكانية دخوله الاستحقاق الرئاسي المرتقب.

و حاول الشاهد في تصريحاته الأخيرة تجنّب الخوض في موضوع ترشحه للانتخابات الرئاسية ، لكنّ مراقبين أكدوا أن رئيس الوزراء التونسي، بات يفكر فعلًا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

و كانت مصادر حكومية تونسية، قد ذكرت في وقت سابق أن يوسف الشاهد بدأ التحضير لما وصفتها بالمفاجأة، من خلال الإعلان عن استقالته من رئاسة الحكومة والترشح للانتخابات الرئاسية.

من هو يوسف الشاهد؟

والشاهد هو أصغر رئيس وزراء سنا في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا في 1956، وولد في 18 سبتمبر 1975 بتونس. شغل سابقا منصب وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد التي حجب البرلمان الثقة عنها.

جدير بالذكر أن حكومة يوسف الشاهد هي الثامنة منذ ثورة يناير 2011، وقد تولّى قبل "الشاهد"، 7 أشخاص منصب رئيس الحكومة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن عليّ في 14 يناير عام 2011، وهم: محمّد الغنوشي (14 يناير-27 فبراير عام 2011)، والباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية الحالي (27 فبراير-24 ديسمبر عام 2011)..

ثم حمادي الجبالي (24 ديسمبر عام 2011 حتى 13 مارس عام 2013)، ثم علي العريض (14 مارس عام 2013 حتى 29 يناير عام 2014)، ومهدي جمعة (29 يناير عام 2014 حتى 6 فبراير عام 2015)، ثمّ حبيب الصيد (6 فبراير عام 2015 حتى 27 أغسطس عام 2016).

تجدر الإشارة إلى أن تونس في العام الماضي 2018، شهدت عدّة تحوّلات اقتصاديّة وسياسية وحتّى اجتماعية كبرى، واعتُبر عام الصدمات التي بدأت ولم تنتهِ بالصراع السياسي الذي طال رأسيْ السلطة في تونس، مروراً بقرار إنهاء التوافق بين الأحزاب الرئيسية، وصولاً إلى تحولات اجتماعية، وتحذيرات من إفلاس.