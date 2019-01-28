جوجل تكشف مميزات "أندرويد كيو" في مؤتمر المطورين

قررت شركة جوجل Google الأمريكية عقد مؤتمر جوجل للمطورين "آي/أو" (I/ O) في 7 مايو/أيار المقبل، ويستمر حتى 9 من الشهر ذاته، ويشهد الإعلان عن أهم مميزات إصدار Android Q "أندرويد كيو".

وكشفت جوجل، خلال مؤتمر 2018، النقاب عن نظام تشغيل جديد Android P في إصدار تجريبي، ومشروع دوبلكس للذكاء الاصنطاعي، وفقا للعين الإخبارية.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة الأمريكية، خلال الحدث السنوي الذي يقام في مدينة ماوتن فيو بولاية كاليفورنيا، أحدث نسخ نظام تشغيل أندرويد للهواتف الذكية، إلى جانبي الكشف عن بعض التقنيات المنتظرة.