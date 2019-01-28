هجوم إلكتروني على شركة فرنسية

قالت شركة ألتران تكنولوجيز الفرنسية للاستشارات الهندسية إنها تعرضت لهجوم إلكتروني، الخميس، أثر على عملياتها في بعض الدول الأوروبية، وفقا للعين الإخبارية.



وذكرت الشركة، في بيان، الإثنين، أنها أغلقت شبكتها لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها ويجري معالجة الأمر.

وأعلن مجلس أمن الإنترنت الوطني في بريطانيا، الجمعة، أنه يحقق في حملة اختراق واسعة تستهدف نظام أسماء النطاقات (دي إن إس) أثرت على منظمات حكومية وتجارية في مختلف أنحاء العالم.