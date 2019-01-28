دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تعلن التحول إلى مواد صديقة للبيئة في تغليف منتجاتها ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سامسونج عن خططها لإستخدام مواد صديقة للبيئة من الورق المعاد تدويره على سبيل المثال في تغليف منتجات وملحقات الشركة بدءاً من 2019.

تتحول العملاق الكوري خلال الفترة القادمة عن إستخدام المواد البلاستيكية في تغليف منتجاتها من الهواتف الذكية أو الأجهزة الذكية إلى جانب الملحقات، إلى إستخدام المواد الحيوية والورق المعاد تدويره في تغليف المنتجات، في إطار محاولة سامسونج لإستخدام مواد غير ضارة بالبيئة.

لذا من المتوقع وفقاً لتصريحات سامسونج أن تتغير المواد البلاستيكية في قوالب تغليف هواتف سامسونج على سبيل المثال إلى ورق حيوي أو معاد تدويره، أيضاً من المقرر أن يبدأ تطبيق خطط سامسونج في النصف الأول من 2019.

من جانب أخر أشارت سامسونج إلى خططها لتغيير التصميم الخارجي إلى وحدات الشحن الخاصة بالهواتف الذكية، حيث تأتي وحدات الشحن القادمة بتصميم غير لامع على عكس التصميم اللامع الحالي لوحدات الشحن، وهي خطوة أخرى من سامسونج للحد من إستخدام المواد البلاستيكية.

أيضاً من المقرر أن تتجه سامسونج إلى إستخدام ألياف معتمدة بديلة عن الورق المستخدم في صناديق تغليف المنتجات، على أن يشرف على هذه التغييرات الجديدة فريق متخصص ومصممين لمراقبة الجودة النهائية لمواد التغليف.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تعلن التحول إلى مواد صديقة للبيئة في تغليف منتجاتها ظهر على التقنية بلا حدود.